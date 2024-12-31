MİT'ten terör örgütlerine ağır darbe! İşte 2024 yılının bilançosu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2024'te terör örgütlerine ağır darbe indirdi.

PKK'ya yönelik bu yıl 42 nokta operasyon düzenlendi. PKK'nın 44 sözde sorumlusunun etkisiz hâle getirildiği operasyonların, 20'si Irak'ın kuzeyinde, 15'i Suriye'de yapıldı. Teröristlerden 4'ü kırmızı, 1'i gri, 1'i ise yeşil kategoride aranıyordu.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı alanlarında Türk güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi, Halep'te yakalandı. Yurt içinde de DEAŞ'a yönelik düzenlenen 7 operasyona istihbarat desteği veren MİT, 62 şüphelinin yakalanmasını sağladı.

28 Ocak'ta Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının ardından, MİT'in istihbarat desteğiyle 30 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı, 51 şüpheli gözaltına alındı. Saldırının planlayıcılarından ve silahı temin eden DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov, MİT'in istihbarat çalışmaları sonucu yakalandı.

MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle, emniyet ve jandarma iş birliğinde yapılan 12 FETÖ operasyonunda 642 şüpheli gözaltına alındı. 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay ve örgütün emniyet gizli yöneticisi yakalandı.

Ayrıca, yıl boyunca yapılan takip ve çalışmalar sonucu, yabancı istihbarat servislerine bilgi sızdırmaya çalışan 66 kişi yakalandı. 7'sinin Çin, 3'ünün Fransa, 56'sının ise İsrail istihbarat servisine bilgi aktarmaya çalıştığı belirlendi. MOSSAD’ın Türkiye'deki para ağını yönettiği tespit edilen Liridon Rexhepi gözaltına alındı.

Öte yandan MİT, 1 Ağustos'ta, İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas operasyonuna imza attı. Ankara'daki operasyon kapsamında, farklı ülkelerden 7 uçakla 26 kişi Türkiye'ye getirildi. Operasyon sonucunda, 2'si çocuk 10 rehine Rusya'ya, 13 rehine Almanya'ya, 3 rehine ise ABD'ye gönderildi.