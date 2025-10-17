MSB acı haberi duyurdu: Tokat’ta 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat’ta görev yapan Piyade Er Eyüp Güner’in eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu: Tokat'ta 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat’ta görev yapan Piyade Er Eyüp Güner’in eğitim sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman silah arkadaşımız, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

