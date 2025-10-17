MSB acı haberi duyurdu: Tokat’ta 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat’ta görev yapan Piyade Er Eyüp Güner’in eğitim sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman silah arkadaşımız, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”