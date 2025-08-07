MSB açıkladı: 12 asker şehit olmuştu, tahkikat tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında, bir mağarada metan gazına maruz kalarak 12 askerin şehit olduğu trajik olayla ilgili idari tahkikatın tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, olayın herhangi bir ihmal, kasıt veya yönetim zafiyetinden kaynaklanmadığı, istisnai ve öngörülemeyen bir durum olduğu belirtildi.

6 Temmuz 2025 tarihinde yaşanan olay, Pençe serisi harekâtlar kapsamında girilen 3.765’inci mağarada meydana geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) daha önce 3.764 mağarada arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdiği ve benzer bir durumla karşılaşılmadığı ifade edildi.

MSB’nin açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Mağaraya giren arama/tarama timi, eğitimli personelden oluşuyordu ve operasyon öncesinde keşif köpeğiyle yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Keşif sonrası mağaraya usule uygun biçimde girildi. İlk belirlemelere göre, metan gazı salınımı nedeniyle personel etkilendi.

Olayın ardından başlatılan kurtarma operasyonu, TSK birlikleri, KBRN timi, UMKE, AFAD ve TTK ekipleri tarafından yürütüldü.

Hazırda bekletilen oksijen tüpleri ve maskeler, tahliye ve müdahale sırasında kullanıldı. Olay yerinde görevli 5 doktor ve sağlık ekipleri tarafından yaralılara anında müdahale edildi.

Tahkikat sürecinde, bazı askerlerin görevde olmamasına rağmen mağaraya girerek silah arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığı ve bu kararlılık sayesinde can kaybının daha da artmasının önüne geçildiği tespit edildi.

MSB, "Bu elim olay, istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durumdur" ifadesiyle benzer vakaların tekrar yaşanmaması adına ilave tedbirlerin ivedilikle hayata geçirildiğini vurguladı. Ayrıca hazırlanan tahkikat raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.

Son olarak Bakanlık, şehit düşen Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileyerek açıklamasını sonlandırdı.