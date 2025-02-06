MSB bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında; bölgesel ve küresel gelişmeler, terörle mücadele, hudut güvenliği ve güncel konular ele alındı. Açıklamada, 1 Ocak’tan itibaren Irak ve Suriye’nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarla 321 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), muharebe etkinliğini artırmak ve personel eğitimini geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası tatbikatlara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Kars’ta 20 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında icra edilen Kış-2025 Tatbikatı başarıyla sürüyor.

Tatbikatın hedefleri arasında; birleşik ve müşterek harekât yeteneklerinin artırılması, ateş ve manevra senkronizasyonunun geliştirilmesi, kış şartlarında lojistik kabiliyetlerin test edilmesi ve komuta-kontrol sistemlerinin işletilmesi yer alıyor. Tatbikatta, NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı, BOYGA Döner Kanatlı İHA ve BARKAN İnsansız Kara Araçları gibi birçok yeni nesil savunma sistemleri ilk kez kullanılıyor.

TSK, NATO ve müttefik ülkelerle ortak eğitimlerini de sürdürüyor. 10-21 Şubat tarihlerinde Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’da düzenlenecek Steadfast Dart 2025 ve Dacia 2025 tatbikatlarına kara ve deniz unsurlarıyla katılım sağlanacak.

Hudut Güvenliği ve Terörle Mücadele

Hudut güvenliği konusunda alınan önlemler neticesinde, son bir hafta içinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 59 kişi yakalanırken, 435 kişinin geçişi engellendi. Yıl başından bu yana yakalanan kişi sayısı 474'e, engellenen geçiş sayısı ise 6.382'ye ulaştı.

Öte yandan, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Son bir hafta içinde Irak’taki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Silopi Hudut Karakolu’na teslim oldu.

Bölgesel ve Küresel Gelişmeler

Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan, Libya, Katar, Kosova ve Bosna Hersek gibi birçok bölgede barış ve istikrara katkı sağlıyor. İsrail’in, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararı eleştirilerek, uluslararası hukukun ihlal edildiği vurgulandı.

Gazze’ye insani yardımlar kapsamında 30 Ocak’ta 24 tonluk yardım malzemesi Ürdün’e ulaştırıldı. Ayrıca, 1 Şubat’ta Somali, 2 Şubat’ta Katar ve 3 Şubat’ta Umman’da üst düzey temaslar gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii ve Envantere Giren Yeni Sistemler

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılığı, yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle güçlenmeye devam ediyor. Son olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yerli motorlu Kirpi-2 ve 5 tonluk taktik tekerlekli araçlar dahil edildi.

Bakanlığa bağlı ASFAT ve Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, 2024 yılı ihracat şampiyonları arasında yer alarak, savunma sanayii alanında önemli başarılara imza attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin güvenliğini sağlamak ve kendisine verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmek için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.