"Namaza başlatan krem" iddiasına Bakanlık harekete geçti

Bir influencer, bir kremi tanıtırken "Bunu kullanınca namaza başladım" ifadesini kullandığı için 880 bin TL para cezası aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
"Namaza başlatan krem" iddiasına Bakanlık harekete geçti
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Bir influencer, bir kremi tanıtırken "Bunu kullanınca namaza başladım" ifadesini kullandığı için 880 bin TL para cezası aldı.

İşte öne çıkan bazı detaylar:

En fazla ceza, "ödem atar" gibi bilimsel dayanağı olmayan iddialara kesildi.
Orijinal olmayan parfüm ve kozmetik ürünlerini “... markasının muadili, aynı kokuyor” şeklinde tanıtmak yasak.
"Sırt ağrılarıma iyi gelen yatak, yastık" gibi sağlık iddiaları içeren paylaşımlar da cezaya tabi.
Influencer’ların içeriklerinde çocuklarını kullanmasına yönelik yeni düzenlemeler gündemde.
Lens ve numaralı gözlük gibi optik ürünlerin reklamı yapılamazken, bebek maması önerileri de yasak. Özellikle "anne sütü yerine geçer" ifadesi kesinlikle kullanılmamalı.
"Sivilceye iyi gelir, gözenek küçültür, bariyer onarır, leke giderir" gibi kozmetik iddialar yasak kapsamında.

Ürünün ambalajında "paraben içermez" ibaresi bulunsa bile, influencer’ların bunu sözel olarak belirtmesi yasak.

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