Sahibinden.com'a rekabet soruşturması başlatıldı

Türkiye'nin en büyük online satış platformlarından Sahibinden.com, Rekabet Kurumu tarafından soruşturuluyor. Şirketin verileri hakimiyet kurma amacıyla kullandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sahibinden.com'a rekabet soruşturması başlatıldı
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Türkiye'nin en popüler online satış platformlarından biri olan Sahibinden.com, Rekabet Kurumu tarafından rekabet ihlali iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Kurum, şirketin verileri hakimiyet elde etmek amacıyla kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlattığını duyurdu. Rekabet Kanunu’nun 6. maddesi çerçevesinde açılan soruşturma, Sahibinden.com'un çevrim içi platform hizmetleri üzerinden topladığı verilerin pazar üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu mercek altına alıyor.

Ekonomim'in haberine göre, Rekabet Kurumu, soruşturma süreci tamamlanana kadar Sahibinden.com hakkında geçici tedbirler uygulanmasına karar verdi. Yapılan açıklamada, şirketin verileri birleştirerek hakim durumunu güçlendirmesinin, rekabetin ihlali anlamına gelebileceği belirtildi. Kurum, süreç boyunca çeşitli platformlardan toplanan kullanıcı verilerinin ikinci el araç alım-satım hizmetlerinde kullanılıp kullanılmadığını inceleyecek.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Sahibinden’in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin olarak yer verilen gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması, ilan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi, kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti yoluyla elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dâhil tüm bilgilerin/verilerinin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesini teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirlerin alınması yönünde geçici tedbir uygulanmasına 25-02/47-29 sayı ile karar verilmiştir" denildi. 

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