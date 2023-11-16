MSB Bütçesi Meclis'te Görüşüldü! Bakan Yaşar Güler Sunum Yaptı

Bütçe maratonu Meclis Plan ve Bütçe komisyonunda devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı bütçesi ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuşmasında terörle mücadelede son rakamları paylaştı, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 39.211, Bu yılın başından itibaren ise 1.868 terörist etkisiz hâle getirilmiştir." dedi.

Bakan Güler, FETÖ ile irtibatı tespit edilip ordudan ilişkisi kesilen kişilerle ilgili de son durumu açıkladı. Bakan Güler açıklamasında, "Bu kapsamda 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden 23.971 şahıs ihraç edilmiştir. Bunlardan 12.529 kişi KHK ile 11.442 kişi ise OHAL ve OHAL sonrası İdari İşlemle (Bakan onayı ile) ihraç edilmiştir." dedi.

Güler’in hudut güvenliğine dair önemli açıklamaları oldu. Milli Savunma Bakanı sosyal medyada dolaşan görüntülere itibar edilmemesini istedi.

- Görüntüler asla gerçek değil. Sosyal medya platformlarında servis edilen görüntüler asla gerçek olmayıp başka ülke sınırlarından çekilen görüntüleri ihtiva etmek bunlar ak gezen olarak servis edilmekte ve maalesef çeşitli maksatlarla kullanılmaktadır.

İsrail'in Filistin'e Saldırıları

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları da Bakan Güler’in gündeminde yer aldı.

- Uluslararası hukukun ihlal edilmesi, hastaneler, okullar, kutsal mekanlar, mülteci kampları ile daha da vahimi çocuk ve kadınların katledilmesi ve olayın vahşet boyutuna dönüşmesi savaş suçudur ve asla kabul edilemez.

NATO'ya Bağlılık

Bakanın sunumunda Türkiye’yi ve bölge ülkelerini tehdit eden NATO’ya bağlılık vurgusu da vardı, "Diğer yandan NATO’nun etkin ve saygın bir üyesi ve ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, İttifak’taki görev ve sorumluklarını da eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir." dedi.

Güler’den sonra söz alan CHP’liler hayati önemde olan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini belirtti. HEDEP’liler ise savaş bütçesi iddialarını sürdürerek komisyon salonunda pankart açtı.