İzmir'de Metro Kazası! Raydan Çıktı Duvara Çarptı
İzmir'de metro kazası yaşandı. Seyir halindeki metronun raydan çıkarak duvara çarptığı öğrenildi. Korkunç kazayla ilgili İzmir Metro A.Ş.'den de açıklama geldi.
İzmir’de seyir halindeki metro, Bornova Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.
Yaşanan feci kazayla ilgili İzmir Metro A.Ş.'den de açıklama yapıldı. Yaralanan kimsenin olmadığı ifade edilen kazaya ilişkin teknik inceleme başlatıldığı açıklandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro A.Ş. tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir seferler olacak şekilde devam etmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı