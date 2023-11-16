İzmir'de Metro Kazası! Raydan Çıktı Duvara Çarptı

İzmir’de seyir halindeki metro, Bornova Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

Yaşanan feci kazayla ilgili İzmir Metro A.Ş.'den de açıklama yapıldı. Yaralanan kimsenin olmadığı ifade edilen kazaya ilişkin teknik inceleme başlatıldığı açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro A.Ş. tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: