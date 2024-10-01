MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 11 PKK’lı ve 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB’nin yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmeye kararlılıkla devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 11 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdik. Öngörülemez, hızlı ve sürekli operasyonlarımız aralıksız sürecek!" ifadelerine yer verildi.