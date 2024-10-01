Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken detay!

2009 yılında Bahçeşehir’deki bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut’un ardından Garipoğlu, 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunmuştu. Ölümüne dair şüpheler ve Garipoğlu’nun gerçekten ölüp ölmediğine ilişkin iddialar üzerine, Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir talebinde bulundu.

Bu talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat verdi. Savcılık, Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan mezarın 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verdi. Garipoğlu'nun kalıntılarından alınacak kemik örnekleri ile kimlik doğrulaması yapılacak.

Polis Mezarlıkta Nöbette

Mezarlığın açılma kararının ardından, polis ekipleri güvenlik amacıyla Karacaahmet Mezarlığı’nda nöbet tutmaya başladı.