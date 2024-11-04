MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı duyurdu. Yapılan operasyonlar sonucunda 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde 8 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" denildi

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