MSB duyurdu: Gara ve Pençe-Kilit'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi başarılı bir şekilde etkisiz hale getirmiştir. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir.”

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarının, bölgedeki tehditlerin tamamen ortadan kaldırılması hedefiyle sürdüğü belirtildi.