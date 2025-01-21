MSB duyurdu: Gara ve Pençe-Kilit'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB duyurdu: Gara ve Pençe-Kilit'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Yayınlanma:

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi başarılı bir şekilde etkisiz hale getirmiştir. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir.”

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarının, bölgedeki tehditlerin tamamen ortadan kaldırılması hedefiyle sürdüğü belirtildi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Ölü sayısı daha fazla Vali Bey açıklamalıBolu Belediye Başkanı Özcan: Ölü sayısı daha fazla Vali Bey açıklamalıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

msb terörist etkisiz hale getirildi
Günün Manşetleri
Gara ve Pençe-Kilit'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Sivas'ta otelde patlama: Yaralılar var
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı
İstanbul merkezli MLKP operasyonu
Bolu'da kayak merkezinde facia
İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı
Trump ilk konuşmasını yaptı
Ümit Özdağ gözaltına alındı
Panama Devlet Başkanı Mulino'dan Trump'a sert yanıt
ABD'de 2. Trump dönemi resmen başladı
Çok Okunanlar
İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 21 Ocak elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 21 Ocak elektrik kesintileri
Bolu'da yanan otelin adı ne? Otelin sahibi kim? Bolu'da yanan otelin adı ne? Otelin sahibi kim?
Bolu'da kayak merkezinde facia Bolu'da kayak merkezinde facia
6 büyüklüğünde deprem oldu 6 büyüklüğünde deprem oldu