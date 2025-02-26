MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

MSB, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, bölgede operasyonların devam edeceğini belirtti.