MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG’li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

MSB, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, bölgede operasyonların devam edeceğini belirtti.

Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altındaJapon deprem uzmanından Türkiye için kritik uyarı: 4 bölge risk altındaYurt
msb terörist
Günün Manşetleri
"Öcalan’ın çağrısı, TSK ve Türk Milletinin zaferi"
“Enerji-maden vatandır, vatan satılamaz!”
Terörist elebaşı Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağırısı
Gazze’de can kaybı 48 bini aştı!
İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis cezası!
"Türkiye’nin arabuluculuk rolüne değer veriyoruz"
Acilen raflardan kaldırılmalı, sakın almayın!
21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı!
Terörle mücadelede 452 terörist etkisiz hâle getirildi
7 ilde organize suç örgütlerine büyük darbe
Çok Okunanlar
21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı!
Kamuya dev personel alımı başlıyor! Kamuya dev personel alımı başlıyor!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Akaryakıt'ta büyük indirim! Akaryakıt'ta büyük indirim!
Son dakika deprem: 27 Şubat 2025’te Marmara ve Hatay’da depremler Son dakika deprem: 27 Şubat 2025’te Marmara ve Hatay’da depremler