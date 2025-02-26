MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG’li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
MSB, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, bölgede operasyonların devam edeceğini belirtti.