MSB kaynakları ABD ile görüşmelerin perde arkasını anlattı! Seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülere de yanıt geldi

Türkiye, yıllardır Suriye'deki PYD/YPG unsurlarının PKK'nın uzantısını Washington yönetimine aktarıyor. Ancak Amerika, YPG ile olan ilişkilerini azaltmak bir yana güçlendiriyor.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nden bir heyet ile 29 Mart'ta Ankara'da yapılan görüşmelerde öncelikli konu Beyaz Saray'ın terör örgütü PKK/YPG'ye desteğiydi.

Görüşmelerde bu konu ele alınırken aynı gün Suriye'deki ABD'li askerler YPG'li örgüt mensuplarını ziyaret etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "ABD'nin YPG/PKK duruşunda şu anda her hangi bir değişiklik yok" dedi. Kaynaklar, kısa vadede de bu duruşta bir değişiklik beklemediklerini de ekledi.

MEHMETÇİK'İN OY KULLANDIĞI İDDİASI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 31 Mart yerel seçimlerinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki illerinde ikamet eden askeri personelin oy kullanmasına ilişkin soruları da yanıtladı. Silah altında bulunan erler, erbaşlar ile askeri öğrenciler hariç kişilerin oy kullanabileceği belirtildi. Kaynaklar, "Bunun dışında seçimlerde oy kullanıldığına yönelik iddialar var ise itirazlar yapılır" yanıtını verdi.