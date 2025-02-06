MSB kaynakları 'teğmenlerin' ihraç nedenini açıkladı

Açıklamada, söz konusu teğmenlerin belirli ifadeleri kullanmaları nedeniyle değil, planlı ve organize bir disiplinsizlik eylemi gerçekleştirdikleri ve TSK’nın itibarını zedeledikleri gerekçesiyle cezalandırıldıkları belirtildi.

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararına ilişkin gelen sorulara yanıt veren bakanlık kaynakları, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası başlatılan soruşturma sürecinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı. Açıklamada, TSK’nın disiplin anlayışına bağlılığının altı çizilirken, alınan kararın herhangi bir metin ya da içerikle doğrudan bağlantısı olmadığı ifade edildi. “Bu gençler, mutlak itaati bozdukları, toplu ve organize bir disiplin ihlali yaptıkları için cezalandırıldılar. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dedikleri için ihraç edildikleri iddiası, TSK’ya atılabilecek en büyük iftiralardan biridir” denildi.

YENİ ÜS KURULACAK MI?

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Suriye’de iki yeni askeri üs kuracağı iddialarına da yanıt verdi. Açıklamada, Türkiye’nin önceliğinin Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak, bölgede istikrarı sağlamak ve PYD/YPG’nin terör faaliyetlerini engellemek olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanlığı heyetinin, yeni Suriye hükümetiyle ilk temas toplantısını gerçekleştirdiği aktarıldı. Görüşmelerde tarafların, Suriye’nin istikrarı ve terör tehdidinden arındırılması konusunda fikir birliğine vardığı kaydedildi. Bakanlık kaynakları, yeni askeri üs iddialarına temkinli yaklaşılması gerektiğini belirterek, Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik müşterek bir yol haritası oluşturulmasının gündemde olduğunu ifade etti.

İspanyol basınında yer alan, Türkiye’nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin iddialar da bakanlık kaynaklarına soruldu. Kaynaklar, Hava Kuvvetleri’nin harekat ihtiyacına yönelik 40 uçak tedarik etmeyi planladığını, ancak alım konfigürasyonunun henüz netleşmediğini belirtti.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmalara gönderilen ihtiyaç dokümanına yanıt beklediklerini ifade eden yetkililer, Türkiye’nin önceliğinin yeni üretim uçaklar almak olduğunu vurguladı. Ancak, tekliflere göre nihai kararın verileceği belirtildi.

Bakanlık kaynakları, Türkiye’ye ait bir korvetin Girit Adası’nın kuzeyinde, deniz altına kablo döşeme çalışmalarına müdahale ettiği yönündeki iddialara da yanıt verdi.

Türkiye’nin hak ve menfaatlerini ihlal etmeye yönelik girişimlere asla izin verilmeyeceği vurgulanırken, Yunanistan’ın oldu-bitti şeklinde gerçekleştirmeye çalıştığı faaliyetlere karşı geçmişte olduğu gibi gerekli müdahalelerin yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, Yunanistan’a ait gemilerin telsizle uyarıldığı belirtilerek, Ege ve Doğu Akdeniz’de barışçıl ve yapıcı bir yaklaşımın herkesin yararına olacağı mesajı verildi.