MSB: Pençe-Kilit Bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

MSB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!”

“Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından düzenlenen bir operasyonla 3 terörist daha kaçamadan etkisiz hale getirildi. Böylece, bölgedeki etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 12 oldu.”