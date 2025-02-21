MSB: Pençe-Kilit Bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye ulaştığını duyurdu.
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Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
MSB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!”
“Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından düzenlenen bir operasyonla 3 terörist daha kaçamadan etkisiz hale getirildi. Böylece, bölgedeki etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 12 oldu.”