MSB: Pençe-Kilit Bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye ulaştığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB: Pençe-Kilit Bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Yayınlanma:

 Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

MSB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!”

“Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından düzenlenen bir operasyonla 3 terörist daha kaçamadan etkisiz hale getirildi. Böylece, bölgedeki etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 12 oldu.”

Naci Görür’den korkutan uyarı: "Bu depremler devam edecek!"Naci Görür’den korkutan uyarı: "Bu depremler devam edecek!"Yurt
msb terörist
Günün Manşetleri
Ölü sayısı 65’e yükseldi
Ulusal Kanal, dijital atılımı ile 1 milyon aboneye ulaştı
İstanbul'da bu gece zorlu olacak!
Bakanlık’tan "kayıp çocuk" haberlerine açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiasına soruşturma!
Uzmanlar aşı ve hijyen uyarısı yapıyor!
FETÖ’nün döner zinciri ağı çöktü
1,6 milyon hız ihlali yapıldı, denetimler artıyor
Pençe-Kilit Bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul’da sınav ve kurslar ertelendi
Çok Okunanlar
İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! 2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi!
Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar
Akaryakıta gece yarısı zammı! Akaryakıta gece yarısı zammı!