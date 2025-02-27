MSB: Terörle mücadelede 452 terörist etkisiz hâle getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk’ün açıklamalarına göre, 1 Ocak’tan bu yana Irak’ın kuzeyinde 186, Suriye’nin kuzeyinde ise 266 olmak üzere toplam 452 terörist etkisiz hâle getirildi. Son bir haftada ise 44 terörist etkisiz hâle getirildi.

Tuğamiral Aktürk, 20 Şubat’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’yu ve 27 Şubat 2020’de başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı'nın yıl dönümünde tüm şehit ve gazileri rahmetle andıklarını belirtti.

Türkiye’nin sınır güvenliğiyle ilgili bilgiler de toplantıda paylaşıldı. Açıklamaya göre, son bir hafta içinde 90 kişi yasa dışı geçiş yaparken yakalandı. Yakalananlardan birinin terör örgütü mensubu olduğu bildirildi. 1 Ocak’tan itibaren sınırdan yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken yakalanan kişi sayısı 810’a ulaştı. Aynı dönemde, sınırda engellenen toplam kişi sayısı ise 11 bin 177 oldu.

TSK, dost ve müttefik ülkelerle askeri iş birliklerini sürdürüyor. MSB, 26 Şubat 1992’de Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybeden Azerbaycanlı soydaşları anarken, Bosna Hersek’in 1 Mart’taki Bağımsızlık Günü’nü de kutladı.

Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği vurgulandı. Gazzelilerin yerlerinden edilmesine yönelik planların kabul edilemez olduğu belirtildi ve bölgede barışın sağlanması için adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO ve müttefik ülkelerle birlikte uluslararası tatbikatlara katılımını sürdürüyor. İngiltere’de devam eden Cobra Warrior Karma Hava Harekâtı tatbikatına 3 adet F-16 uçağı ve 54 personel ile katılım sağlandı. Ayrıca, Romanya tarafından düzenlenen Dacia Tatbikatına da 1 keşif bölüğü ile destek verildi.

Mart ayında gerçekleştirilecek bazı önemli tatbikatlar ise şunlar:

Dynamic Manta (NATO Denizaltı Harekâtı) – İtalya

Loyal Leda (NATO Müşterek Kara Harekâtı) – İstanbul ve Polonya

Ayrıca, Türkiye ve İspanya Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 26 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Doğanbey Körfezi’nde İkili Amfibi Harekât Eğitimleri gerçekleştiriliyor.

savunma sanayi projeleri hız kesmiyor

MSB, yerli ve millî savunma sanayi projelerinin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kapasitesinin her geçen gün daha da arttığını vurguladı.

Bu kapsamda:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Yeni Nesil Araçlar Projesi Sözleşme İmza Törenine katıldı.

Yeni Tip Çıkarma Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen ilk gemi denize indirildi. İlk geminin Kasım 2025’te, son geminin ise Mayıs 2027’de hizmete girmesi planlanıyor.

Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları, Ankara’da 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde başladı.

askeri öğrenci ve personel temini süreci devam ediyor

Millî Savunma Üniversitesi’ne askerî öğrenci alım süreci kapsamında 670 bin 717 aday başvurdu. Bu adaylardan 357 bin 358’inin kadın olduğu belirtildi.

Ayrıca, Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan İşçi Temini başvurularının 28 Şubat’ta sona ereceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, güçlü personel ve teknoloji altyapısı ile Türkiye’nin güvenliği için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.