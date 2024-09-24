MSB'den açıklama: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, yapılan operasyonlar neticesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB'den açıklama: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, yapılan operasyonlar neticesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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