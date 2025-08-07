MSB'den SDG'ye uyarı: Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek

MSB kaynakları, Suriye rejimi ile terör örgütü SDG arasında yaşanan çatışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı:

“SDG’nin 10 Mart 2025’te Suriye hükümetiyle imzaladığı mutabakata uymadığı sahada açıkça görülüyor. Güneyde yaşanan çatışmalardan cesaret alan örgütün, son dönemde daha saldırgan bir tavır sergilediği dikkat çekiyor.”

SDG’nin Münbiç ve Halep kırsalındaki saldırılarının, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye’nin pozisyonunun değişmediği belirtilerek şöyle denildi:

“Türkiye, Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir. Bu kapsamda, Suriye yönetiminin terörle mücadelesini desteklemeyi ve talep edilen danışmanlık, eğitim ve teknik desteği sürdürmeyi sürdürüyoruz.”

"GEREĞİ YAPILIR"

Bakanlık kaynakları, Doğu Akdeniz’de bir kablo döşeme çalışması için yayınlanan NAVTEX’in Türk kıta sahanlığını kapsamasıyla ilgili şunları ifade etti:

“18 Mart 2020’de BM’ye bildirilen kıta sahanlığımızdaki haklarımız kararlılıkla korunmaktadır. İzinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmemektedir. Uluslararası hukuk gereği, kıyı devletinin onayı olmadan bilimsel veya teknik faaliyet yapılamaz.”

FUGRO GAUSS adlı geminin 5 Ağustos 2025’te jeofizik araştırma amacıyla yayınladığı NAVWARN bildirisinin Türk kıta sahanlığını ihlal ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

“Gereken uyarılar yapılmış, karşı NAVTEX yayımlanmış ve bölgeye hava-deniz unsurlarımız sevk edilmiştir. Faaliyetler yakından izleniyor. İhlal durumunda gereği sahada yapılacaktır.”



İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda meydana gelen ve 2 Mehmetçiğin şehit olduğu olayla ilgili olarak ise Adli Tıp Kurumu raporunun beklendiği bildirildi.

Bakanlık, resmi makamlar dışında yapılan spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Sosyal medyada yayılan yalan ve çarpıtılmış bilgiler algı oluşturmaya yöneliktir. Resmi açıklamalar dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemelidir.”