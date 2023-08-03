MSB'den Şile'deki top mermileriyle ilgili açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlık binasında "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

MSB'nin gerçekleştirdiği toplantıdaki konulardan biri de Şile açıklarında tespit edilen mühimmatlardı.

TOP MERMİLERİ İMHA EDİLDİ

29 Temmuz tarihinde Şile Sofular Halk Plajı açıklarında Sahil Güvenlik tarafından bulunan mühimmata ilişkin yapılan bilgilendirmede, bölgeye sevk edilen Sualtı Savunma komandoları tarafından çevre emniyeti alınarak incelemelere başlandığı ifade edildi.

Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında su altı arama faaliyetinin icre edildiği ve 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen toplam 28 adet top mermisinin tespit edildiği aktarıldı.

Mühimmatlardan çıkarılabilecek durumdaki 11 tanesinin çıkarılarak SAS Grup Komutanlığı'na getirildiği belirtilirken 17 tanesinin ise kontrollü olarak 2 Ağustos tarihinde yerinde imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

"TEHDİT OLUŞTURAN BİR DURUM YOK"

Top mermilerinin menşei ve nasıl sürüklendiğine yönelik soruya da Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yanıt verildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, mühimmatın çok uzun süredir orada olduğunun belirlendiğini ifade etti. İmha edilen mermilerin yeni sürüklenmiş bir mühimmat olmasının söz konusu olmadığını vurgulayan kaynaklar, bölgede tehdit oluşturan bir durumun bulunmadığını aktardı.