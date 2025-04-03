MSB'den Suriye açıklaması: Resmi açıklamalar dışındaki iddialara dikkat!

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Suriye’de yaşanan veya yaşandığı iddia edilen gelişmelere dair, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan ve maksatlı haber ile paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yalnızca resmi kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti.