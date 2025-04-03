MSB'den Suriye açıklaması: Resmi açıklamalar dışındaki iddialara dikkat!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye’de yaşandığı iddia edilen gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, resmi makamlar dışında yapılan paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB'den Suriye açıklaması: Resmi açıklamalar dışındaki iddialara dikkat!
Yayınlanma:

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Suriye’de yaşanan veya yaşandığı iddia edilen gelişmelere dair, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan ve maksatlı haber ile paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yalnızca resmi kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Cem Yiğit Üzümoğlu neden gözaltına alındı? İşte ayrıntılarCem Yiğit Üzümoğlu neden gözaltına alındı? İşte ayrıntılarGündem
suriye msb
Günün Manşetleri
CHP’de olağanüstü kurultay süreci hızlandı!
Bayram sevincine hüzün karıştı
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı enflasyonu açıklandı!
Ticaret Bakanı Bolat Ulusal Kanal'a konuştu
Meteoroloji’den kritik uyarı
Altın rekor seviyeye yaklaşıyor
81 ilde zorunlu hale geldi!
Vatan Partisi’nden boykot tepkisi
RTÜK’ten boykot çağrılarına takip uyarısı
Çok Okunanlar
2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! 2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu!
Altın piyasasında hareketlilik! Altın piyasasında hareketlilik!
Akaryakıt fiyatlarında şok artış Akaryakıt fiyatlarında şok artış
Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı netleşti!
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu Nisan ayı kira artış oranı belli oldu