MSB’den yılın son günü operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2024 yılının son saatlerinde de terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.”