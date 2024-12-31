MSB’den yılın son günü operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, yılın son gününde terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB’den yılın son günü operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2024 yılının son saatlerinde de terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.”

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