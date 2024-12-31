Yılbaşı gecesi için kritik uyarılar: Dikkat!

Twitter’da "Meteoroloji Bey" hesabı tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı arifesi ve yılbaşı gecesine dair detaylı hava durumu bilgileri paylaşıldı:

Yılbaşı Arifesi Hava Durumu:

Türkiye’nin büyük bir kısmında yağış beklenmiyor.

Batı bölgelerde serin, iç bölgelerde ise oldukça soğuk hava etkili olacak.

Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda sıcaklıklar sıfırın altına düşerek dondurucu bir soğuk yaşanacak.

Doğu Karadeniz’de Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’de bazı saatlerde sağanak yağmur görülebilir.

Güneydoğu Anadolu, Trakya, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde hava normalden biraz daha ılık olacak.

Yılbaşı Gecesi Hava Durumu:

Eğlencenin zirveye çıktığı yılbaşı gecesi, Türkiye’nin iç ve doğu bölgelerinde dondurucu soğuklar hakim olacak.

Araç sürücülerine, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda sıcaklıklar -10 ile -15 dereceye kadar düşecek.

Açık hava etkinlikleri yerine kapalı mekanların tercih edilmesi öneriliyor.

Yeni yıla girerken hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.