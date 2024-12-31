ATM'den para çekiminde değişiklik: Yarın yürürlüğe girecek

Ocak 2025'in ilk günlerinde, para çekme limitlerini güncelleyen bankaların, ilerleyen zamanlarda bir değişikliğe gitmesi söz konusu.

Bankalar, 1 Ocak 2025 itibarıyla günlük para çekme limitlerini yükseltecek. Şu anda 10 bin TL ile 15 bin TL arasında olan limitler, yeni yılda birçok bankada 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olacak.

ATM’lerden para çekme işlemleri için yeni dönemde, 15 bin TL’lik limit uygulayan bankaların bu tutarı 20 bin TL’ye çıkaracağı, 10 bin TL limitli bankaların ise 15 bin TL’ye yükselteceği öngörülüyor. Bankacılık sektörü kaynaklarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni banknot basımına kapalı olması, bankaların 1 Ocak 2025'te para çekim limitlerini güncellemesinin ana sebebi olacak. Pek çok banka, 20 bin TL ve altındaki tutarların banka veznelerinden çekilmesine kısıtlama getirecekken, ATM'lerde uygulanacak yeni limitler merak ediliyor.

Son dönemde ATM işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla QR kod ile para çekme limitleri artırılmıştı ancak yaşlı müşterilerin bu yöntemi kullanmada güçlük çekmesi nedeniyle bu uygulama yaygınlaşmadı. Bu durum, kartlı çekim işlemleri için düzenlemeleri zorunlu hale getirdi.

Ayrıca bazı bankalar, ATM'lerde 50 TL ve 100 TL'lik banknotları kullanımdan kaldırmaya başladı. Artık pek çok ATM'den sadece 200 TL'lik banknotlarla para çekilebiliyor.