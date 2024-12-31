Kahramanmaraş'ta deprem!

İşte 31 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen depremler ve detaylar:

Son Depremler Listesi (31 Aralık 2024)

Tarih: 2024-12-31

Saat: 08:00:14

Büyüklük: 1.6

Yer: Yeşilyurt (Malatya)

Derinlik: 11.27 KM

Tarih: 2024-12-31

Saat: 13:55:00

Büyüklük: 4.0

Yer: Elbistan (Kahramanmaraş)

Derinlik: 5.89 KM

Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi internet siteleri üzerinden son depremleri anlık olarak takip edebilir. Depremle ilgili gelişmelerin doğru ve hızlı bir şekilde öğrenilmesi için resmi kaynakların kullanılması önem taşıyor.