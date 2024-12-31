Kahramanmaraş'ta deprem!
Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu? Nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. 31 Aralık 2024 tarihine ait son depremlerle ilgili güncel bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı.
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İşte 31 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen depremler ve detaylar:
Son Depremler Listesi (31 Aralık 2024)
Tarih: 2024-12-31
Saat: 08:00:14
Büyüklük: 1.6
Yer: Yeşilyurt (Malatya)
Derinlik: 11.27 KM
Tarih: 2024-12-31
Saat: 13:55:00
Büyüklük: 4.0
Yer: Elbistan (Kahramanmaraş)
Derinlik: 5.89 KM
Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi internet siteleri üzerinden son depremleri anlık olarak takip edebilir. Depremle ilgili gelişmelerin doğru ve hızlı bir şekilde öğrenilmesi için resmi kaynakların kullanılması önem taşıyor.