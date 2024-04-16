MSKÜ’de Turizm Haftası açılış etkinliği düzenlendi!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, eski çağlarda yaşayan insanların kutsal alanlara, çeşitli dini ve sağlık merkezlerine seyahat etmelerinin modern turizm sektörünün doğuşunda önemli bir temel olduğunu söyledi.

"ÜNİVERSİTEMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİ TEŞVİK ETMEKTEDİR!"

Rektör Kaçar, konuşmasında, “Üzerinde yaşadığımız Muğla’mız ve çevresi de antik çağlardan günümüze insanların inanç ve sağlık turizmi kapsamında hareket ettiği coğrafyadır. Muğla’mız genel manada büyüleyici doğal güzellikleri, iklimi, zengin tarihi ve kültürel mirası, muhafaza ettiği yerel özellikleri, tabiat varlıkları ve canlı turizm endüstrisi ile ülkemizin en nadide birkaç şehrinden birisidir. Muğla, hem ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip olmasıyla hem de coğrafyasını süsleyen antik ve İslami dönem eserleriyle dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine, eğlence, doğa, kültür, gastronomi, inanç ve sağlık gibi birçok çeşitli deneyimlerin bir arada sunulduğu platformdur. Modern turizm elbette sadece yeni yerleri ziyaret etmek değil, aynı zamanda her destinasyonda karşılaştığımız canlı kültür, gelenek ve deneyime tanıklık ederek ufkumuzu ve anlayış kapasitemizi genişletmektir. Şehrimiz her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist çekerek yerel ve ulusal ekonomimize hayat veren bir bacasız sanayi merkezidir” dedi.

"BİZ ÜNİVERSİTE OLARAK ARAŞTIRMA YAPMAKLA MÜKELLEFİZ!"

Rektör Kaçar, “Üniversitemiz eğitim ve araştırma başta olmak üzere çeşitli araçlarla sürdürülebilir turizmi teşvik etmektedir” diyen Rektör Kaçar, “Kampüsümüzde bulunan Turizm Fakültemizin yanı sıra, Datça, Fethiye, Ortaca’da, Marmaris’te ve Menteşe merkezde bulunan yüksekokul ve bölümlerimiz sadece verdiği eğitim sayesinde değil, yürüttüğü akademik ve kültürel projelerle de ülke turizminin rafine edilmesine katkılar sunmaktadır. Biz üniversite olarak, turizm sektöründe yeni ortaya çıkan trendleri, teknolojileri ve iyi uygulamaları tespit ederek, turizm endüstrisinin yenilmesine ve gelişmesine katkıda bulundurmak için araştırmalar yapmakla mükellefiz." şeklinde konuştu.

MUĞLA, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ 3 TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİDİR!"

Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı ise, “Muğla, Türkiye’nin en önemli 3 turizm destinasyonlarından birisi. Geçen sene yaklaşık 6 buçuk milyon yerli ve yabancı turisti misafir etmişiz. Valilik ve Kültür Bakanlığı dışında klasik turizmin dışında kültürel, gastro turizm, spor turizmi ve sağlık turizmi gibi konularda da değişik çalışmalarda bulunuyoruz. Hedefimiz bu çıtayı daha fazla yukarıya taşımak. Daha eko, daha sürdürülebilir, daha fazla gelir getiren turizm anlayışını benimseyerek bu çalışmaları sizlerle birlikte sürdürmek amacımız. Bunu tabi kamu olarak tek başımıza yapmayacağız. Hem turizm profesörlerinin katkıları hem sektördeki arkadaşlarımız hem de üniversitemizin akademik katkılarıyla bu çalışmaları devam ettireceğiz. Turizm Haftasındaki çalışmaların önemli bir kilometre taşı olacak diye değerlendiriyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.