MSÜ askeri öğrenci adayları için başvuru takvimi açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) başvuru tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSÜ askeri öğrenci adayları için başvuru takvimi açıklandı
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Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 2025-MSÜ başvuruları 2 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

Adayların başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan www.osym.gov.tr üzerinden yapabileceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, sınavın 3 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirileceği bilgisi de paylaşıldı.

Önemli Tarihler

Başvuru Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2025
Başvuru Bitiş Tarihi: 27 Ocak 2025
Sınav Tarihi: 3 Şubat 2025
Milli Savunma Üniversitesi sınavı, askeri öğrenci adaylarının belirlenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim programlarına katılım için önemli bir adım olarak görülüyor.

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