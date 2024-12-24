MSÜ askeri öğrenci adayları için başvuru takvimi açıklandı

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 2025-MSÜ başvuruları 2 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

Adayların başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan www.osym.gov.tr üzerinden yapabileceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, sınavın 3 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirileceği bilgisi de paylaşıldı.

Önemli Tarihler

Başvuru Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2025

Başvuru Bitiş Tarihi: 27 Ocak 2025

Sınav Tarihi: 3 Şubat 2025

Milli Savunma Üniversitesi sınavı, askeri öğrenci adaylarının belirlenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim programlarına katılım için önemli bir adım olarak görülüyor.