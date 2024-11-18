Sümeroloji alanında dünyaca tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, 17 Kasım Pazar akşamı hayatını kaybetmişti.

Rahatsızlığı nedeniyle Mersin'in Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören 1914 doğumlu Muazzez İlmiye Çığ, yoğun bakıma alınmıştı.

Çığ, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak 110 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ HAYATINI KAYBETTİ

Sümerlileri Türkiye'ye öğreten ve "Son Sümer Kraliçesi" olarak da anılan 110 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu.

Buna göre Çığ'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Mersin'in Toroslar ilçesindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilmesi planlanıyor.