Sümer Kraliçesi Muazzez İlmiye Çığ'a taziye mesajları yağdı

‘Tarhin kızı’, Vatan Partisi'nin örgütlü neferi, Türkiye Gençlik Birliği'nin de en 'genç' üyesi, aydın geleneğinin temsilcisi Muazzez İlmiye Çığ'ın ardından taziye mesajları paylaşıldı.

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Sümer Kraliçesi Muazzez İlmiye Çığ'a taziye mesajları yağdı
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Türkiye’nin aydınlanması için ömrünü adayan Son Sümer kraliçesi, sonsuzluğa uğurlanıyor. Cumhuriyet çınarı, ‘tarihin kızı’, Muazzez İlmiye Çığ'ın ardından taziye mesajları yağdı. Mesajlarda derin üzüntü ve bıraktığı büyük mirasa duyulan minnet vardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış bu değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır.” dedi. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Türk kültürüne ve tarihine eşsiz katkılar sunan Çığ'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Ersoy, ”Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır.” ifadesini kullandı.

Müzisyen ve yazar Ekrem Ataer, mücadele arkadaşını şu sözlerle selamladı. “Güle güle aynı yolda olmaktan onur duyduğum ''yoldaş büyüğüm''... Güle güle tanıdığım en genç vatansever, Silivri Barikatı yıkılırken ''Haydi çocuklar'' mesajı ile bizlere güç veren... Güle güle ülkemin kraliçesi, kadın anası, kibelesi... Gözün arkada kalmasın her şey sana söz verdiğimiz gibi olacak...” dedi.

Türkiye Gençlik Birliği, Çığ’a "en genç üyemiz" unvanını vermişti. Mersin'de yaşayan yoldaşları, eski TGB yöneticileri Fırat Arkalı ve Furkan Derecik, Çığ’ın ardından, Cumhuriyet’in bilim ve aydınlanma yolunda yarattığı eşsiz kişiliğine vurgu yaptı. Cumhuriyet’in daha nice Çığ’ları doğuracağını söylediler.

Son Sümer Kraliçesi Belgeseli Yönetmeni Serkan Koç, Çığ’ı “Ortaçağ karanlığına karşı aydınlanma mücadelesinin simgesi” olarak niteledi.

Oyuncu ve şarkıcı Ayşegül Aldinç, “Bir yakınımı kaybetmiş kadar üzüldüm. Muhterem varlığıyla yaşadığı her ân için, bize öğrettikleri için teşekkür ederiz.” dedi.

Oyuncu, yazar, yönetmen Tamer Levent, Çığ’ın büyük mirasının gelecek nesillerin yaşam modeline dönüştüğünü belirtti. “Hayata onun gibi bakabilmeyi öğrenme çağındayız.” ifadesini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Muazzez İlmiye Çığ sümer kraliçesi
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