Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama yapıldı

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Saat 10.22'de gerçekleştiği belirtilen depremle ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama yapıldı
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Ege Denizi'nde, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 10.22'de şiddetli bir deprem meydana geldi.

Vatandaşlar tarafından da hissedilen ve kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamay göre, saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre mesafede olduğu ve 6,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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