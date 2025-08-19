Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek Antalya Havalimanı’nda gözaltına alındı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, yurt dışından dönüşünde gözaltına alındı.
Avusturya’nın başkenti Viyana’dan uçakla Antalya’ya gelen Gökhan Böcek, Antalya Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Böcek’in ifadesinin alınacağı öğrenildi.