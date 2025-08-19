Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek Antalya Havalimanı’nda gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, yurt dışından dönüşünde gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek Antalya Havalimanı’nda gözaltına alındı
Yayınlanma: Güncellenme:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, yurt dışından dönüşünde gözaltına alındı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’dan uçakla Antalya’ya gelen Gökhan Böcek, Antalya Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Böcek’in ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Kırıkkale’de dehşet: Eşini öldürüp banyoda sakladıKırıkkale’de dehşet: Eşini öldürüp banyoda sakladıYurt
gözaltı muhittin böcek
Günün Manşetleri
Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
CHP lideri Özgür Özel Sındırgı’da deprem bölgesinde
Gazze’de yardım dağıtımlarına saldırı
Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı büyütmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz”
İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
5g, elektrikli araçlar, demir yolu… Türkiye çağ atlıyor!
Hastanelerde QR kodlu temizlik uygulaması tüm Türkiye’de başlıyor
Torba Yasa ayrıntıları TBMM’de
Putin-Trump arasında kritik telefon görüşmesi
İBB yolsuzluk soruşturmasında şok itiraf
Çok Okunanlar
Ani sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji o şehirleri tek tek açıkladı Ani sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji o şehirleri tek tek açıkladı
Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL? Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?
1 milyon TL’niz varsa dikkat! 1 milyon TL’niz varsa dikkat!
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu
Gram altında rekor tahmin: İslam Memiş 2026 hedefini açıkladı Gram altında rekor tahmin: İslam Memiş 2026 hedefini açıkladı