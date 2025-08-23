Munzur Gözeleriyle ilgili provokasyon boşa çıktı: Federasyondan açıklama

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde “Munzur Gözelerine mescit yapıldı” iddiasıyla toplumsal kışkırtma yapıldığı yönündeki söylentilere ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Federasyon, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı ve Alevi ile Sünni toplulukları birbirine düşürmeye yönelik bir girişim olduğunu belirtti.

Açıklamada, Munzur Gözelerinin Ovacık’ta Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçiye açık olduğu hatırlatıldı. Federasyon yetkilileri, iddiaların kaynağının DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat olduğunu ifade ederek, sosyal medyada yayılan haberlerin çarpıtma ve kışkırtma amaçlı olduğunu belirtti.

Federasyonun yaptığı açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

Munzur Gözelerinin bulunduğu alana girmeden önce hediyelik eşya satılan bölümde yer alan küçük bir tahta kulübe mescit olarak kullanılıyor.
Ovacık’ta Alevi kutsal alanlarına hiçbir müdahale yoktur.
Aleviler, Sünni ve diğer inançlardan insanlara “önce insan” anlayışıyla yaklaşır ve ibadet özgürlüğüne saygı gösterir.
Toplumsal birliği bozmak ve Alevi-Sünni kavgaları çıkarmak isteyen provokatif çevrelere karşı uyarıda bulunulmuştur.
Federasyon, vatandaşları gerçek dışı iddialara itibar etmemeleri konusunda uyarırken, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Açıklama, Ali Rıza Özkan imzasıyla Federasyon Genel Sekreteri adına kamuoyuna duyuruldu.

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Alevilik
