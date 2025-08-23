Korkutan deprem! Balıkesir Sındırgı’da yer sarsıldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın paylaştığı verilere göre sarsıntı, saat 10.46’da kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı olurken, yerin 7,16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

İlk bilgilere göre, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yetkililer, vatandaşların tedbirli olmaya devam etmesini önerdi.