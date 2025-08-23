Deprem mi oldu? 23 Ağustos son depremler listesi

Sarsıntıyı hissedenler, “Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede meydana geldi?” sorularına yanıt arıyor.

Bugün sabah saat 08:39’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, AFAD ve Kandilli tarafından sağlanan güncel bilgiler sayesinde vatandaşlar sarsıntıları anında takip edebiliyor ve tedbir alabiliyor.