Deprem mi oldu? 23 Ağustos son depremler listesi
Türkiye’nin dört bir yanında deprem hareketliliği devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 23 Ağustos 2025 tarihli son dakika depremlerini anbean güncelleyerek vatandaşlarla paylaşıyor.
Yayınlanma:
Sarsıntıyı hissedenler, “Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede meydana geldi?” sorularına yanıt arıyor.
Bugün sabah saat 08:39’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, AFAD ve Kandilli tarafından sağlanan güncel bilgiler sayesinde vatandaşlar sarsıntıları anında takip edebiliyor ve tedbir alabiliyor.