Dolar ve Euro Yükselişte: 23 Ağustos Döviz Kurları
Döviz piyasalarında hareketlilik 23 Ağustos günü de devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve euro kurlarında dalgalanmalara neden oluyor.
Yeni güne dolar 41,02 TL, euro ise 48,10 TL seviyelerinden başladı. Vatandaşlar ve yatırımcılar altınla birlikte döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.
📊 Merkez Bankası’nın Dünkü Efektif Kurları:
Dolar (alış): 40,8221 TL
Dolar (satış): 40,9857 TL
Bir önceki gün ise dolar efektif kuru alışta 40,8300 TL, satışta 40,9937 TL olarak açıklanmıştı.
🌍 Uluslararası Piyasalarda:
Euro/Dolar paritesi: 1,1719
Sterlin/Dolar paritesi: 1,3534
Dolar/Yen paritesi: 146,746
Günün ilk saatleri itibarıyla:
💵 Dolar/TL: 40,9037 (alış) – 41,0269 (satış)
💶 Euro/TL: 48,1009