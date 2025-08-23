Dolar ve Euro Yükselişte: 23 Ağustos Döviz Kurları

Yeni güne dolar 41,02 TL, euro ise 48,10 TL seviyelerinden başladı. Vatandaşlar ve yatırımcılar altınla birlikte döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

📊 Merkez Bankası’nın Dünkü Efektif Kurları:

Dolar (alış): 40,8221 TL

Dolar (satış): 40,9857 TL

Bir önceki gün ise dolar efektif kuru alışta 40,8300 TL, satışta 40,9937 TL olarak açıklanmıştı.

🌍 Uluslararası Piyasalarda:

Euro/Dolar paritesi: 1,1719

Sterlin/Dolar paritesi: 1,3534

Dolar/Yen paritesi: 146,746

Günün ilk saatleri itibarıyla:

💵 Dolar/TL: 40,9037 (alış) – 41,0269 (satış)

💶 Euro/TL: 48,1009