Antalya’yı sarsan olay: Tartışma cinayetle bitti, başkan intihar etti

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak’ta meydana geldi. Kerim Üre’ye ait pastanede çalışan Elif Kılıç, iş yerine gelen arkadaşı Hasan Fırat ile masada sohbet ediyordu. Bir süre sonra ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre tartışma büyüyünce iş yeri sahibi Kerim Üre masaya gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak kısa sürede sözlü atışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Üre, belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat’a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Fırat yere yığılırken, kavgayı ayırmaya çalışan Elif Kılıç da vuruldu.

HASTANEDE KURTARILAMADILAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Kılıç ve Fırat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından otomobiliyle uzaklaşan Kerim Üre için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Kısa süre sonra Kepez’in Habibler Mahallesi’nde park halindeki aracı bulundu. Kontrol eden ekipler, Üre’nin direksiyon başında başından vurulmuş halde cansız bedenine ulaştı. Araçta kullanılan tabanca da ele geçirildi.

İlk değerlendirmelere göre Üre’nin kendi silahıyla intihar ettiği belirlendi. Polis ekipleri olayın nedenini araştırırken, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları incelemeye alındı.