Karayollarından sürücülere kritik uyarı: Yola çıkmadan bakın!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), çeşitli illerde yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülere uyarılarda bulundu.

 Çalışmalar nedeniyle bazı kesimlerde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

İşte çalışma yapılan yollar:

TEM Otoyolu (Hendek Kavşağı – Akyazı Kavşağı arası 0-13. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. (7 gün 24 saat çalışma yapılıyor.)

TAG Otoyolu (Nurdağı – Narlı Kavşağı arası 0-2. km): Üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Akçakoca – Düzce yolu (23-27. km): Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce–Akçakoca yönü kapatıldı. Trafik, karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.

Manisa – Turgutlu yolu (21-25. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kırşehir – Ankara yolu (0-5. km): Yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli – Elmalı yolu (0-26. km): Üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

Balıkesir – Kepsut yolu (4-7. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle güzergâh kapatıldı. Ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Sinop – Samsun yolu (46-50. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Ağrı – Doğubayazıt yolu (28-31. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit kapatıldı. Ulaşım diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Kangal – Hekimhan yolu (5-10. km): Sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri çağrısı yapıldı.

KGM, sürücülerin özellikle çalışmaların sürdüğü kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, dikkatli ve kontrollü seyretmelerini istedi.

