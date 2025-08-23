Karayollarından sürücülere kritik uyarı: Yola çıkmadan bakın!

Çalışmalar nedeniyle bazı kesimlerde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

İşte çalışma yapılan yollar:

TEM Otoyolu (Hendek Kavşağı – Akyazı Kavşağı arası 0-13. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. (7 gün 24 saat çalışma yapılıyor.)

TAG Otoyolu (Nurdağı – Narlı Kavşağı arası 0-2. km): Üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Akçakoca – Düzce yolu (23-27. km): Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce–Akçakoca yönü kapatıldı. Trafik, karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.

Manisa – Turgutlu yolu (21-25. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kırşehir – Ankara yolu (0-5. km): Yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli – Elmalı yolu (0-26. km): Üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

Balıkesir – Kepsut yolu (4-7. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle güzergâh kapatıldı. Ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Sinop – Samsun yolu (46-50. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Ağrı – Doğubayazıt yolu (28-31. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit kapatıldı. Ulaşım diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Kangal – Hekimhan yolu (5-10. km): Sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri çağrısı yapıldı.

KGM, sürücülerin özellikle çalışmaların sürdüğü kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, dikkatli ve kontrollü seyretmelerini istedi.