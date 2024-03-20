Murat Kurum İBB yönetimine yüklendi!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan'da açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine yüklendi. Murat Kurum yaptığı açıklamalarda, "Sizlere en ufak bir hizmet getirdiğini gördünüz mü? Göremezsiniz, çünkü böyle bir dertleri yok. Ama kendi menfaatleri olsa hemen gider çadır kurarlar. Eyüpsultan’ın İstanbul’un kaynaklarını çarçur etmeyi bilirler. Balya balya paraları sarmayı çok iyi bilirler. Vaatlere geldiğinde hatırlamazlar. Sözlerini hatırlamayan adam nasıl İstanbul’a hizmet edilecek?" ifadelerini kullandı.