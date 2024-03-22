Murat Kurum'dan CHP-DEM Parti ittifakına tepki

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, CHP ve DEM Parti arasındaki ittifakla ilgili konuştu. Kurum, “DEM bir aday çıkarttı, sonra Kandil’den talimat geldi ve başka aday çıktı. İttifak yapılması işaret edildi." dedi.

Editör: Yasin Kerim Aşan

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum, CHP ile DEM Parti arasındaki ittifakla ilgili konuştu. Murat Kurum, yaptığı açıklamada "DEM bir aday çıkarttı, sonra Kandil’den talimat geldi ve başka aday çıktı. İttifak yapılması işaret edildi." ifadelerini kullandı.

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