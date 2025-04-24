Murat Ongun’un avukatı gözaltına alındı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik süren soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un tutuklanmasının ardından, kendisinin avukatı Serkan Günel de gözaltına alındı. Günel’in gözaltına alınması, operasyonun kapsamının genişlediğini gösteriyor.

Avukat Serkan Günel, gözaltı haberini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Günel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!" açıklamasını yaptı.