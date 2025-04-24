Murat Ongun’un avukatı gözaltına alındı!

İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un tutuklanmasının ardından, avukatı Serkan Günel de gözaltına alındı. Günel, haberi sosyal medya hesabından duyurarak “Savunma susturulamaz” ifadelerini kullandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Murat Ongun’un avukatı gözaltına alındı!
Yayınlanma:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik süren soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un tutuklanmasının ardından, kendisinin avukatı Serkan Günel de gözaltına alındı. Günel’in gözaltına alınması, operasyonun kapsamının genişlediğini gösteriyor.

Avukat Serkan Günel, gözaltı haberini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Günel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!" açıklamasını yaptı.

Kapıkule'de nefes kesen operasyon: 171 kilo uyuşturucu ele geçirildiKapıkule'de nefes kesen operasyon: 171 kilo uyuşturucu ele geçirildiGündem
ibb
Günün Manşetleri
Bakanlık spor tesislerini vatandaşlara açtı
Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı
105. yılında Meclis ve Atatürk coşkusu Anıtkabir'e taştı
1 Mayıs öncesi işçilerin talebi net
AFAD' dan deprem sonrası kritik uyarı!
Bakan Yerlikaya'dan İstanbul depremiyle ilgili ilk açıklama
İstanbul'da şiddetli deprem!
Doğu Perinçek'ten 23 Nisan mesajı
Bugün toplu taşıma ücretsiz!
Erken seçim tartışmasına Bahçeli noktayı koydu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Çağrı markette dev indirimler! Çağrı markette dev indirimler!
Kapıkule'de nefes kesen operasyon Kapıkule'de nefes kesen operasyon
Kara yollarında dikkat! Kara yollarında dikkat!