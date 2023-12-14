Müstehcen Yayın Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı

Sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

İstanbul’da TikTok ve X üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yaptıkları ve Onlyfans hesaplarından pornografik videolar paylaştıkları tespit edilen 5’i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli Adliye’ye sevk edildi.

Haklarında, “müstehcenlik” suçundan işlem yapılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.