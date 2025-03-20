Mutluluk raporu açıklandı: Türkiye’nin sıralaması değişti!

Rapor, insanların yaşam memnuniyeti, sosyal güven ve refah düzeyleri gibi faktörlere dayanarak ülkelerin mutluluk seviyelerini sıralıyor.

Rapora göre Finlandiya, üst üste sekizinci kez dünyanın en mutlu ülkesi oldu. Onu Danimarka, İzlanda ve İsveç takip etti. Listenin sonunda ise Afganistan yer aldı ve dünyanın en mutsuz ülkesi olmaya devam etti.

📌 İlk 5 ülke:

1️⃣ Finlandiya

2️⃣ Danimarka

3️⃣ İzlanda

4️⃣ İsveç

5️⃣ Hollanda

📌 ABD'nin mutluluk sıralamasındaki düşüşü dikkat çekti.

2012 → 11. sıra

2024 → 23. sıra

2025 → 24. sıra

Uzmanlara göre, ABD’deki bu düşüşün nedeni yalnızlığın artması ve sosyal bağların zayıflaması.

📌 Peki Türkiye kaçıncı sırada?

2024 yılında Türkiye, 98. sıradaydı.

2025 yılında 94. sıraya yükseldi.

Ancak Türkiye hâlâ ilk 10’un ve hatta ilk 50’nin oldukça dışında kalıyor.