Mutluluk raporu açıklandı: Türkiye’nin sıralaması değişti!
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı, Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi ve Gallup'un ortak çalışması olan 2025 Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı.
Rapor, insanların yaşam memnuniyeti, sosyal güven ve refah düzeyleri gibi faktörlere dayanarak ülkelerin mutluluk seviyelerini sıralıyor.
Rapora göre Finlandiya, üst üste sekizinci kez dünyanın en mutlu ülkesi oldu. Onu Danimarka, İzlanda ve İsveç takip etti. Listenin sonunda ise Afganistan yer aldı ve dünyanın en mutsuz ülkesi olmaya devam etti.
📌 İlk 5 ülke:
1️⃣ Finlandiya
2️⃣ Danimarka
3️⃣ İzlanda
4️⃣ İsveç
5️⃣ Hollanda
📌 ABD'nin mutluluk sıralamasındaki düşüşü dikkat çekti.
2012 → 11. sıra
2024 → 23. sıra
2025 → 24. sıra
Uzmanlara göre, ABD’deki bu düşüşün nedeni yalnızlığın artması ve sosyal bağların zayıflaması.
📌 Peki Türkiye kaçıncı sırada?
2024 yılında Türkiye, 98. sıradaydı.
2025 yılında 94. sıraya yükseldi.
Ancak Türkiye hâlâ ilk 10’un ve hatta ilk 50’nin oldukça dışında kalıyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi