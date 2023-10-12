Naci Görür'den Silivri Depremi Açıklaması! İstanbul Depreminin Öncüsü mü?

İstanbul'da büyük bir deprem her an bekleniyor. Prof. Dr. Naci Görür, sık sık Kumburgaz Fayı'nı işaret ediyor. Dün, Görür'ün sık sık uyardığı fay üzerinde bir deprem meydana geldi. Silivri'den hissedilen 3.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada, Silivri'de meydana gelen depremin, endişe edilen Kumburgaz Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Görür bu kırılmanın İstanbul depreminin öncüsü olmadığını aktardı. Görür şunları söyledi:

- Bir çok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kalay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın. Sevgiyle. Bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Millet olarak depremleri durduramayız ama deprem dirençli yerleşim alanları yapabiliriz. Yöneticilerimizden talep edin.