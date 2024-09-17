Narin cinayetinde 1 kişi daha tutuklandı Hediye Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan amca Fuat Güran'ın gözaltına alınan eşi Hediye Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Narin cinayetinde 1 kişi daha tutuklandı Hediye Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı
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Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde 8 yaşındaki Narin Güran kaybolmuş ve Narin'i arama çalışmaları başlatılmıştı. Narin'in cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

Narin'in öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

Narin'in amcası Fuat Güran, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanmıştı.

Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, 13 Eylül tarihinde gözaltına alınmıştı. Hediye Güran'ın, jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Hediye Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hediye Güran, hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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