Narin Güran cinayeti davasında sıcak gelişme

Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Narin Güran cinayeti davasında sıcak gelişme
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Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada sıcak bir gelişme yaşandı.

Narin cinayeti davasında 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, bir süre önce Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi talebi değerlendirdi. Mahkeme, Nevzat Bahtiyar ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, sanık avukatlarının yapmış olduğu tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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