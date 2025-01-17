Beşiktaş'ın yeni teknik direktör belli oldu! Takımın başına Ole Gunnar Solskjaer getirildi

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların takımın başına getirdiği isim belli oldu. Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beşiktaş'ın yeni teknik direktör belli oldu! Takımın başına Ole Gunnar Solskjaer getirildi
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Sezona Hasan Arat başkanlığında ve Giovanni van Bronckhorst teknik direktörlüğünde iddialı bir giriş yapan Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından büyük bir değişim yaşanmıştı.

Hasan Arat'ın istifası sonrası seçime giden siyah-beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst'un da görevine son verilmişti.

Yapılan seçimlerde Serdal Adalı, Beşiktaş'ın yeni başkanı olarak seçilirken takımın başına getirilecek teknik direktör de büyük merak konusu olmuştu.

Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TA SOLSKJAER DÖNEMİ

Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır." denildi.

Solskjaer'in öğleden sonra Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geleceği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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