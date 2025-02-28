Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: 15 sanık hakim karşısına çıkacak

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 19 gün süren arama çalışmalarının ardından dere yatağında cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: 15 sanık hakim karşısına çıkacak
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6’sı tutuklu, 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 15 sanık hakkında iddianame düzenlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi ve 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"Suçluyu kayırma" suçlamasıyla yargılanacaklar

İddianameye göre tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Aynı suçtan 16 ve 17 yaşlarındaki R.A., M.G. ve İ.K. için de iddianame hazırlandı.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi, çocuk sanıkların dosyasının, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ana dava dosyasıyla birleştirilmesini talep etti. Talebi değerlendiren 17. Asliye Ceza Mahkemesi, iki dava dosyası arasında hukuki ve fiili bağ bulunduğunu belirterek birleştirme kararı aldı.

Birleştirme kararının ardından 6'sı tutuklu 12 sanık ve 3 çocuk sanığın "suçluyu kayırma" suçundan yargılanmasına 14 Nisan’da başlanacak.

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