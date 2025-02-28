Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi geri döndü: "Deniz alarm veriyor"

Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj belirtileri yeniden ortaya çıktı. Adalar açıklarında başlayan müsilaj oluşumu, Kadıköy sahillerine kadar yayılarak deniz yüzeyini kapladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi geri döndü: "Deniz alarm veriyor"
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Son günlerde Kadıköy Moda Sahili’nde denizanalarının su yüzeyini kaplaması, çevre kirliliği ve deniz ekosistemine dair endişeleri artırdı. Su Bilimci Dr. Erol Kesici, bu durumun denizin dirençsiz kaldığının bir göstergesi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizi’nin artık yok olduğunu gösteren korkunç bir manzara var. Denizanaları doğal canlılar ancak bu şekilde kitlesel olarak kıyıya vurması, kirliliğin boyutunu gözler önüne seriyor. Eğer denizde eski tür balıklar olsaydı, bu denizanaları onlar tarafından tüketilecekti. Ancak biyolojik çeşitlilik kaybolduğu için ekosistem çöktü ve besin zincirinde ciddi sorunlar meydana geldi. Bu durum kesinlikle normal değil."

Dr. Kesici, Marmara Denizi'nin oksijensiz kaldığını ve acilen önlem alınması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizi'ne artık bir damla bile atık bırakmamamız gerekiyor. Yılda yaklaşık 5 milyon ton atık denize karışıyor. Denizanalarının salgıladığı müsilaj, deniz tabanındaki oksijeni tüketerek ekosistemi yok ediyor. Balıkların beslenmesini engelliyor, larvaları yok ediyor. Bilim insanları yıllardır uyarıyor: Marmara Denizi alarm veriyor. Artık bu sese kulak vermek zorundayız. İçinde balık, midye ve temizleyici unsurlar kalmadı. Bu, kirliliğin en net göstergesi."

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