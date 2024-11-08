Narin Güran Davasında gizli tanıktan şok ifadeler

Narin Güran, Diyarbakır Bağlar ilçesi Tavşantepe Köyü'nde, Kuran kursundan döndükten sonra kaybolmuş ve 8 Eylül sabahı cansız bedeni bulunmuştu.

Davanın ikinci gününde mahkemede gizli tanık dikkat çekici ifadeler verdi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, yeni bir gizli tanığın ortaya çıktığını duyurarak bu tanığın soruşturmada karanlık noktaları aydınlatabilecek önemli bilgiler sunduğunu aktardı.

Şimşek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na seslenerek, Enes Güran'ın can güvenliği konusunda önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Tanığın verdiği ifadeler, katilin amca olmayabileceği ihtimalini öne çıkarırken, Narin’in ölüm nedeninin de farklı olduğunu öne sürdü. Ayrıca gizli tanık, ağabey Enes Güran ile ilgili çarpıcı bilgiler sundu.

Adli birimler, bu ifadelerin doğruluğunu araştırmaya devam ediyor.