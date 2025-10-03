Narin Güran davasında istinaf kararı! 15 ceza bozuldu, 3 sanık adli kontrolle tahliye

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında 15 sanığa verilen cezaları hukuka aykırı bularak bozdu. Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında 15 sanığa verilen cezaları hukuka aykırı bularak bozdu.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 30 Mayıs’ta görülen karar duruşmasında, “suçluyu kayırma” suçundan yargılanan 15 sanıktan tutuklu olan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutukluluklarının devamına karar verilmişti. Diğer sanıklar da farklı oranlarda hapis cezası almıştı.

GEREKÇELER

Sanık avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UCİM’in başvurularını inceleyen 7. Ceza Dairesi, Bakanlık ve UCİM’in “doğrudan suçtan zarar gören” sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle istinaf taleplerini reddetti. Ancak, 15 sanığa verilen cezaların eksik araştırma ile verildiği ve dosyanın Narin Güran cinayeti dosyasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle hükümleri bozdu.

Mahkeme, öncül suça ilişkin Yargıtay’daki incelemenin beklenmesi gerektiğini vurguladı. Kararda, öncül davanın sonucunun “suçluyu kayırma” yargılamasına doğrudan etki edeceği belirtildi.

TAHLİYE KARARLARI

Birsen, Fuat ve Maşallah Güran’ın tahliyesine ilişkin gerekçede; ceza miktarı, tutukluluk süresi ve adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı değerlendirmesi yapıldı. Sanıklar, “yurt dışına çıkış yasağı” ile serbest bırakıldı.

Ceza Dairesi, tahliye kararına karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi’ne itiraz yolunun açık olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Narin Güran cinayetiyle ilgili davada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet almış, Nevzat Bahtiyar ise “delil karartma” suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkûm edilmişti. Bu kararların Yargıtay’da onanması istenmişti.

Tahliye kararının ardından Birsen, Fuat ve Maşallah Güran dün cezaevinden serbest bırakıldı.

